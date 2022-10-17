В дальнейшем Китай сможет полноценно использовать идеологические нарративы Кремля в свою пользу. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Эксперт убежден, что Китай может изменить свою позицию по поводу войны России против Украины.
После победы Украины в ближайшее время начнется период смуты в России и ослабление центральных властей. После этого Китай позаботится о нескольких миллионах китайскоязычных работников, проживающих между Тихим океаном и "Северным морем" – так китайцы называют озеро Байкал.
– объяснил обозреватель.
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По его мнению, для КНР это станет вопросом "восстановление исторической справедливости".
"Всем россиянам будет плохо и Китай захочет всех китайскоязычных и близких по духу россиян вернуть, как любили говорить в России 8 лет назад, к "родной китайской гавани". Поэтому этим российским гражданам и помогут", – резюмировал Пионтковский.
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Китайско-российские отношения: последние новости
- Недавно Китай впервые публично осудил агрессивные действия России против Украины – из-за ракетного террора.
- По мнению политолога Николая Давидюка, вопрос распада России решают США и Китай, но они не знают, что с ней делать.
- В то же время президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов убежден, что на самом деле сотрудничество России с Китаем усилилось, а Си Цзиньпину нужно, чтобы Россия не проиграла в войне.