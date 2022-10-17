Об этом 24 каналу рассказал журналист-международник и член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль. В частности, Си Цзиньпин объявил курс по ускорению развития армии Китая.

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Изменится ли политический курс Китая

По словам Коваля, пока эти заявления полностью соответствуют тому курсу, которого лидер Китая придерживался уже 10 лет.

Будет проблема, если Си Цзиньпин откажется от курса на инновации и возрождение Китая. Однако пока мы не видим пересмотра курса,

– отметил журналист-международник.

Он добавил, что пока нет оснований полагать, что лидер Китая откажется от политики предыдущих лет.

"Будет большой ошибкой, если Си Цзиньпин пойдет по пути Путина"

Коваль выразил надежду, что с Си Цзиньпинем не произойдет таких изменений, как с президентом России Владимиром Путиным.

Это с Путиным произошли следующие метаморфозы. Он пришел к власти как прогрессивный политик, но потом становился все хуже и хуже. Конечно, это будет большой ошибкой, если Си Цзиньпин пойдет по пути Путина,

– подчеркнул член правления Украинской ассоциации китаеведов.

Коваль добавил, что ситуация в Китае развивается по несколько иному сценарию, чем в России.

"За плечами Си Цзиньпина все-таки есть партия. И партия является определенным предохранителем того, чтобы не произошли существенные оползни в китайской политике", - сказал журналист-международник.

Выберет ли Си Цзиньпин путь авторитаризма

В то же время, в течение последних 5 лет глава КНР пытается контролировать партию, государство и военных. По мнению Коваля, несмотря на желание Си Цзиньпина сосредоточить всю власть в своих руках, он не пойдет на то, чтобы стать авторитарным лидером, единолично принимающим решение.

Китай уже пережил такой период, когда один человек определял все. Си Цзиньпин как раз рос как человек в этот период. Его же семья была репрессирована в период Культурной революции. Я думаю, что он очень четко понимает последствия такой политики и авторитарного правления,

– сказал журналист-международник.

Он предположил, что глава Китая не повторит эти ошибки, основываясь на опыте своей семьи.

Культурная революция — массовое движение, разворачивающееся в Китае в 1966 – 1976 годах. Это движение начало лидер Китайской коммунистической партии Мао Цзэдун. Политика Мао была направлена якобы на "очищение" китайского коммунизма. Это повлекло ряд репрессий против государственных служащих, артистов и ученых: они были уничтожены, заключены или изгнаны из страны.

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