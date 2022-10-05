Фотографії човна розмістила офіційна газета британського Королівського флоту 5 жовтня. Згідно з її даними, човен не "зник", як писали ЗМІ.

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ЗМІ показали, де перебуває російський "Посейдон"

Згідно з зображеннями видання, російський підводний човен перебуває в Баренцевому морі, на північ від російського Кольського півострова.



Російський Посейдон може перебувати в Арктиці

Варто пригадати, що раніше ЗМІ, посилаючись на звіт розвідки НАТО, написали про те, що російська субмарина "Бєлгород", ймовірно, вийшла зі свого пункту базування в Арктику.

Мовилось, що саме там вона могла випробувати торпеду "Посейдон". Саме її називають "зброєю апокаліпсиса".

Попередньо відомо, що ядерна торпеда "Посейдон" долає відстань у 10 тисяч кілометрів під водою.

Варто пригадати, що Росія постійно лякає світ ядерною зброєю. Проте НАТО та США вже попередили Кремль про ймовірну відповідь у випадку застосування зброї. Зокрема, Альянс пообіцяв Росії "важкі наслідки", якщо по Україні вдарять ядерною зброєю. У Пентагоні не вірять, що Путін може застосувати ядерну зброю.

Що відомо про "Посейдон": коротко

Варто пригадати, що російський підводний човен "Бєлгород" з'явився на озброєнні військово-морських сил Росії в липні 2022 року.

Це найдовша субмарина в світі. Вона має ширину 15 метрів, а довжину – 184 метри. "Бєлгород" може безперервно перебувати під водою впродовж 120 днів. Швидкість руху субмарини – 60 кілометрів на годину.

Торпеда "Посейдон" нібито може, за даними розробників, обійти систему інфрачервоного супутникового стеження США. Вона рухається до цілі зі швидкістю 110 – 130 кілометрів на годину.

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