Дійсно, погодні умови дещо уповільнили наступ. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Дощі призупинили наступ

Річ у тім, що на Півдні йдуть дощі. Резніков розповів, що українські захисники деокуповують наші території кілометр за кілометром, крок за кроком. Вони продовжать це робити й надалі.

Прямо зараз через погодні умови, я маю на увазі дощі, це трохи нас уповільнило,

– пояснив міністр.

Крім того, він наголосив, що війна в Україні зараз перебуває на третьому етапі - поступовому звільненні окупованих територій. Під час першого етапу потрібно було зупинити російську армію, під час другого – стабілізувати ситуацію вздовж усієї лінії фронту.

Зверніть увагу! Українські військові деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. В ОК "Південь" зазначали, що там живуть близько 12 тисяч осіб.

Шляхів для відступу з Херсону в окупантів не буде

Міністр також зазначив, що ЗСУ контролюють усі мости через Дніпро. Це означає, що в окупантів не буде можливості втекти з міста, як під час контрнаступу на Харківщині. Резніков не надто вірить у можливості росіян вести вуличні бої, для них це не оптимальний варіант.

"Для них це ризиковано залишатись у Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як це було в Ізюмі", – каже міністр.

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