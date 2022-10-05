Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що там досі доволі потужне ППО у росіян, аби використовувати пілотовану авіацію.

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Сальдо сидить у такому місці, де потрібна дуже важка та потужна ракета, або ж залітати з Півдня,

– додає Молчанов.

Бідолаха Сальдо ледь не вмер

На початку серпня гауляйтер Херсонщини сальдо заявив, що припиняє виконувати свої "обов'язки". Мовляв, час йому піти на лікарняний. На заміну сальдо поставили росіянина – представника фсб сєргея єлісєєва. Експерти кажуть, що так кремль готує окуповані території до анексії росією.

Детальніше про ситуацію на Херсонщині у розмові із активістом Молчановим: дивіться відео

В МВС України напередодні заявляли, що мають інформацію, що у сальдо – дуже важке отруєння, він у медикаментозній комі перебуває у Москві. Своїми заявами росія це підтвердила.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що росіяни вже почали позбуватись колаборантів. Саме росіяни стоять за отруєннями.