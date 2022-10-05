Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что там до сих пор достаточно мощная ПВО у россиян, чтобы использовать пилотируемую авиацию.

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Сальдо сидит в таком месте, где нужна очень тяжелая и мощная ракета, или же залетать с юга,

– добавляет Молчанов.

Бедняга Сальдо едва не умер

В начале августа гауляйтер Херсона сальдо заявил, что прекращает выполнять свои "обязанности". Мол, пора ему пойти на больничный. Взамен сальдо поставили россиянина – представителя ФСБ Сергея Елисеева. Эксперты говорят, что так кремль готовит оккупированные территории к аннексии россии.

Подробнее о ситуации в Херсонской области в разговоре с активистом Молчановым: смотрите видео

В МВД Украины накануне заявляли, что располагают информацией, что у сальдо – очень тяжелое отравление, он в медикаментозной коме находится в Москве. Своими заявлениями Россия это подтвердила.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский подчеркнул, что россияне уже начали избавляться от коллаборантов. Именно россияне стоят за отравлениями.