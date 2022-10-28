Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він вважає, що загарбники спробують завдати шкоди генерації та балансу енергоринку.
Зверніть увагу "Просто так Херсон не віддадуть": чи зможе підрив Каховської ГЕС зупинити контрнаступ ЗСУ
Яка ймовірність терактів перед відходом росіян із Херсона
Хлань вважає, що російські окупанти, дійсно, під час свого відходу з Херсона готуватимуть провокації з підривами. Треба розуміти, що вони йтимуть на будь-що.
Серію терактів вони точно зроблять. До речі, один із терактів був днями – окупанти фактично підірвали один із відділків поліції,
– зауважив військовослужбовець ЗСУ.
За його словами, дуже знаково, що абсолютно нікого в тому відділку не було. Самі окупанти стверджують, що постраждав лише собака, який був біля входу.
Але ж, наголосив депутат Херсонської облради, ми розуміємо, що це виключно провокація самих загарбників – так вони демонструють, що відбуватиметься не лише у відділках поліції, а може бути й у житлових кварталах.
Росіяни можуть вдатися до серії терактів перед відходом із Херсона: дивіться відео
Чи можуть окупанти підірвати греблю Каховської ГЕС
Хлань сподівається, що в питанні греблі Каховської ГЕС росіяни все ж керуватимуться здоровим глуздом, адже набагато більшої шкоди буде завдано їхнім же укріпленням, які окупанти зараз будують на лівому березі Дніпра.
Вони будуть усі затоплені,
– наголосив військовослужбовець ЗСУ.
Водночас він зауважив, що загарбники, найімовірніше, уразять електричну частину греблі Каховської ГЕС, аби завдати шкоди генерації та балансу енергоринку.
Яка зараз ситуація на Херсонщині: коротко
- Україна продовжує звільняти населені пункти на Херсонщині один за одним. За оцінками західних військових аналітиків, ЗСУ можуть відтіснити фронт до Дніпра вже найближчим часом.
- Водночас у ЗСУ зазначають, що до Херсона нашим військовим не так уже й багато залишилося. Але треба зрозуміти, що у них попереду ще вдосталь роботи.
- Останніми днями росіяни вивозять живу силу та техніку з правого берега Херсонщини. В ОК "Південь" підтвердили, що окупанти панічно проводять переформатування підрозділів.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти не готові залишати Херсон. Ба більше, їхня "підготовка" до виходу є інформаційною операцією.
- Експерти Інституту вивчення війни оцінили ситуацію на Херсонському напрямку. Так, російські війська будують укріплення в Херсоні та створюють опорні пункти на випадок майбутнього прориву українських військ.