Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він вважає, що загарбники спробують завдати шкоди генерації та балансу енергоринку.

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Яка ймовірність терактів перед відходом росіян із Херсона

Хлань вважає, що російські окупанти, дійсно, під час свого відходу з Херсона готуватимуть провокації з підривами. Треба розуміти, що вони йтимуть на будь-що.

Серію терактів вони точно зроблять. До речі, один із терактів був днями – окупанти фактично підірвали один із відділків поліції,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, дуже знаково, що абсолютно нікого в тому відділку не було. Самі окупанти стверджують, що постраждав лише собака, який був біля входу.

Але ж, наголосив депутат Херсонської облради, ми розуміємо, що це виключно провокація самих загарбників – так вони демонструють, що відбуватиметься не лише у відділках поліції, а може бути й у житлових кварталах.

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Чи можуть окупанти підірвати греблю Каховської ГЕС

Хлань сподівається, що в питанні греблі Каховської ГЕС росіяни все ж керуватимуться здоровим глуздом, адже набагато більшої шкоди буде завдано їхнім же укріпленням, які окупанти зараз будують на лівому березі Дніпра.

Вони будуть усі затоплені,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Водночас він зауважив, що загарбники, найімовірніше, уразять електричну частину греблі Каховської ГЕС, аби завдати шкоди генерації та балансу енергоринку.

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