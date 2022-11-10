Риторика росіян про "Київ за 3 дні" вже змінилася, тепер вони бояться, щоб не було "Москви за 7 годин". Активіст та військовий Сергій Стерненко поширив скриншот з російських телеграм-каналів.

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Росіяни бояться, що ЗСУ "прийдуть в гості"

Російські політологи вже розглядають ймовірність того, що українські військові можуть добратися до Москви. Мовляв, зараз ЗСУ можуть "скористатися ситуацією" й сформувати угруповання з 20 – 30 тисяч людей та за одну ніч пройти Бєлгород, Орел або Брянськ.

Далі, всього за 7 – 8 годин, ЗСУ блокують кілька стратегічних трас від Смоленська до Рязані – і вже біля Кремля.



Російський політолог розписав сценарій, як ЗСУ заходять у Москву / Скриншот Сергія Стерненка

Такий розвиток подій, на жаль, малоймовірний. Наші військові – не російські окупанти. Вони не захоплюють землі й не вдираються на територію незалежних держав. Завдання Збройних Сил України – вигнати загарбників з наших міст та сіл. То ж росіяни можуть не панікувати.

Зверніть увагу! У росіян "палає" через те, що їхні військові відійшли з Херсона. Вони не розуміють навіщо було захоплювати місто, щоб потім з нього піти. Водночас вірити у те, що ЗСУ "посунули" їхні війська, росіяни не хочуть. Їм більше подобається історія про "жест доброї волі".

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