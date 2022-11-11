Об обстреле Винницкой области сообщил глава ОВА Сергей Борзов. По его словам, враг ударил по одному из объектов критической инфраструктуры.
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"11 ноября началось с тревоги. Жертв нет. Работают спасательные службы", – написал Борзов.
Что произошло в Николаеве
Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала об обстрелах в Николаеве. Россияне попали в жилой дом.
Люди под завалами ранены. Будем надеяться, что обойдется без жертв, но понимаем, что атаки продолжаются, – сообщила спикер.
В Черном море появились катера с ракетами "Калибр". Это может свидетельствовать о том, что у врага нет успехов, и он испытывает существенные поражения на суше, усиливает ракетный террор, атакует дронами. Как отметила Гуменюк, недавнее попадание дронами в Винницкой области – это также отзывы мести.
"Наше продвижение по суше отражается в тактике поведения врага", – добавила спикер.
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Деоккупация Херсонщины: последние новости
- В ОК "Юг" 11 ноября сообщили, что россияне экстренно упаковываются в плавсредства и пытаются бежать из Херсона.
- На освобожденных территориях Херсонской области разрушения населенных пунктов составляют от 40% до 80%. Местным жителям рано возвращаться домой.
- Гуменюк рассказала, что оккупанты в Херсонской области оставили следы зверств. Военные находят места, где собирали местных проукраинских активистов и пытали.