Внаслідок ракетного удару сталося руйнування з п'ятого по перший поверх. На місці працюють 68 рятувальників та 13 спецмашин.
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Кількість жертв зросла
За словами Віталія Кіма, станом на 09:30, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла п'ятьох загиблих. Однак, вже станом на 10:05 голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що кількість жертв зросла до шести осіб.
Пошуково-рятувальна операція наразі триває.
У Миколаївській обласній військовій адміністрації зазначили, що армія Росії ударила по п'ятиповерхівці із зенітно-реактивної системи С-300.
Ситуація у Миколаєві: що відомо
- 11 листопада російські окупанти влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок ракетного удару є загиблі та поранені.
- Унаслідок чергового ракетного удару постраждав орендований китайською корпорацією термінал у Миколаївському морському порту.
- 1 листопада по Миколаєву завдано удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Внаслідок цього сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів.
- Нещодавно у Миколаєві вимикали електропостачання. Світло у місті зникло після того, як Росія завдала нічних ракетних ударів по місту.
- Також російські терористи 23 жовтня завдали кривавого удару ракетами С-300 по житлових будинках Миколаєва. Внаслідок обстрілу кількість поранених зросла до 5 людей.
- Українські військові звільняють від російських окупантів Миколаївську область. Воїни вибили загарбників зі Снігурівки. На деокупацію чекають ще близько 20 селищ.
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