По информации главы Сумской ОВА, россияне нанесли удар по критической инфраструктуре области. Объект был обстрелян из САУ.

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В результате обстрела есть пострадавшие

Как отмечает Живицкий, на территории предприятия зафиксировано 19 взрывов.

Трое работников сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно иссечены ноги.

Оккупанты обстреляли Сумщину / Фото Дмитрий Живицкий

Кроме того, были прямые попадания в крышу, разбиты все окна. На месте работают пиротехники – есть неразорванные снаряды.

Во время обстрела пострадали работники / Фото Дмитрий Живицкий

Обратите внимание! Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат сообщал, что Россия может нанести следующий массированный удар по Украине во время саммита G20, который состоится 15 – 16 ноября на острове Бали в Индонезии.

Россия продолжает обстреливать Украину: коротко

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что за неделю – с 27 октября по 3 ноября – россияне запустили 68 ракет и применили 30 дронов-камикадзе по разным объектам Украины. Также захватчики пытаются активно проводить воздушную разведку с помощью беспилотников в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.

11 ноября российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. В результате ракетного удара есть погибшие и раненые. 14 ноября число жертв возросло до 7 человек. Армия России ударила по пятиэтажке из зенитно-реактивной системы С-300.

Юрий Игнат отметил, что в прифронтовых городах, к сожалению, неспокойно. Враг продолжает обстреливать Харьковскую, Запорожскую и Николаевскую области. По словам спикера командования Воздушных сил, "противник не может позволить себе наносить массированные ракетные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит этого вооружения".