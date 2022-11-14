Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время пресс-брифинга прокомментировал "затишье" врага. Он в очередной раз подчеркнул, что Россия накапливает свой ракетный потенциал.

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Россия накапливает свой ракетный потенциал

Юрий Игнат отметил, что в прифронтовых городах, к сожалению, неспокойно. Враг продолжает обстреливать Харьковскую, Запорожскую и Николаевскую области.

По словам спикера командования Воздушных сил, "противник не может позволить себе наносить массированные ракетные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит этого вооружения". В частности, это касается "Искандеров" ракет Ха-555, Ха-101, а также "Калибров".

Особенно это касается "Калибров", даже в октябре их применили не так много. Приблизительно 15 единиц было применено в течение этого октября. Поэтому очевидно, что противник испытывает дефицит с этими ракетами,

– сказал Игнат.

Юрий Игнат отметил, что "Калибры" нельзя быстро изготовить и ввести в действие. Для этого необходимо время. Также он добавил, что носители "Калибров" сейчас выведены в черное море, поэтому возможны любые вражеские провокации по нанесению ударов. На Востоке страны Воздушные силы уничтожили два БПЛА.

Изменил ли противник тактику

Спикер командования Воздушных сил отметил, что затишье условное, поскольку война еще продолжается. Враг постоянно совершает атаки, не оставляя попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, подчеркнул Игнат.

Это условное затишье можно связывать с событиями на южном направлении. Вероятно, все внимание враг сосредоточил именно на этих мероприятиях, чтобы максимально сохранить свою группировку войск на этом направлении и безопасно его передислоцировать на левый берег,

– добавил представитель Воздушных сил.

Напомним. Ранее Юрий Игнат сообщал, что Россия может нанести следующий массированный удар по Украине во время саммита G20, который состоится 15 – 16 ноября на острове Бали в Индонезии.

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