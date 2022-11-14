Удари прилетіли на лівобережжя, куди після деокупації західної частини Херсонщини тепер вправно досягають наші оборонці. Так, внаслідок атаки ворог втрати техніку, озброєння та має жертви серед військових.

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Як повідомили в ОК "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи виконали 33 вогневих завдання. Наразі підтверджена ліквідація 40 окупантів, 7 одиниць автобронетехніки. Решта результатів дорозвідуються.

Ворог намагається зводити нові оборонні рубежі

Водночас ворог посилив повітряну розвідку, зокрема за допомогою безпілотників. Виявляючи наші військові позиції, цілком імовірно що корегують такі безпілотники і вогонь по цивільній інфраструктурі. Разом з тим можливо й використання дронів-камікадзе.

Окрім того, противник продовжує облаштовувати оборону на лівому березі Дніпра, намагається створити додаткові рубежі та утримати уже зайняті. Продовжує наносити вогневе ураження наших військ та деокупованих населених пунктів вздовж правого берега Дніпра із застосуванням авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів. Зокрема завдав ракетного удару двома ракетами Х-31 в Бериславському районі. На щастя, без втрат та руйнувань інфраструктури. По Марганецькій громаді Нікопольщини вдарив "Ураганом" двічі, теж обійшлося без постраждалих.

Яка ситуація зараз на Півдні:

Ракетоносіїв у Чорному морі поки нема

У Чорному морі корабельне угруповання росіян налічує 12 бойових кораблів, серед яких нема ракетоносія на чергуванні. Але, як кажуть військові, це не привід розслаблятися. Протягом кількох годин ситуація може зазнати суттєвих змін і ракетоносій може буде приведений в підвищену бойову готовність.

Незважаючи на відсутність морського ракетоносія на бойовому чергуванні, загроза з моря реальна, атака дронів – імовірна, артилерійські та інші обстріли у відповідних ділянках цілком можливі і все це разом, – небезпечно.

Місцевих закликають не легковажити

В ОК "Південь" також нагадали, що навіть позитивні новини і розвиток подій не мають присипати нашу пильність. На деокуповані території поступово повертаються блага цивілізації, яких херсонців позбавили росіяни: відновлюються електромережі, водопостачання, зв’язок та інтернет. Водночас попереду ще дуже багато роботи зі стабілізації. Саме тому місцевим варто дотримуватися правил мінної безпеки та рекомендацій органів влади: не створювати скупчення людей, не перебувати на неперевірених територіях, бути обачними і пильними.

Що відомо про ситуацію на Херсонщині:

Президент Зеленський розповів, що після деокупації стабілізаційні заходи запровадили у 226 населених пунктах Півдня – на цих територіях проживають понад 100 тисяч людей.

Своєю чергою, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич зазначив, що 14 листопада у центрі Херсона працюватимуть вибухотехніки. Містянам не варто виходити на вулицю, щоб не ризикувати своїм здоров'ям та життям.

Місцевий активіст Володимир Молчанов зауважив, що путінські командири не встигли перекинути на лівий берег усіх своїх військовослужбовців. Тепер вони розгулюють деокупованими територіями в цивільному.

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