Так, російські загарбники обстріляли місію ООН на Запоріжжі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі національного телемарафону.

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Окупанти обстріляли місію ООН

Місія ООН везла гуманітарну допомогу в Оріхове, але у підсумку потрапила під ворожий обстріл. Таким чином, Росія не дотримувалася "різдвяної тиші".

7 січня у нас була делегація ООН, була керівниця гуманітарної місії в Україні Деніз Браун. Було погоджено, що не буде обстрілів, проте Росія, яка обіцяла, що не стрілятиме, вранці обстріляла навіть місію ООН, яка привезла до Оріхова гуманітарну допомогу,

– розповів Старух.

Очільник регіону назвав Росію "православним талібаном", що не розуміє щось святе та нехтує всіма правилами людського співіснування.

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