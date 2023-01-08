Так, російські загарбники обстріляли місію ООН на Запоріжжі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі національного телемарафону.
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Окупанти обстріляли місію ООН
Місія ООН везла гуманітарну допомогу в Оріхове, але у підсумку потрапила під ворожий обстріл. Таким чином, Росія не дотримувалася "різдвяної тиші".
7 січня у нас була делегація ООН, була керівниця гуманітарної місії в Україні Деніз Браун. Було погоджено, що не буде обстрілів, проте Росія, яка обіцяла, що не стрілятиме, вранці обстріляла навіть місію ООН, яка привезла до Оріхова гуманітарну допомогу,
– розповів Старух.
Очільник регіону назвав Росію "православним талібаном", що не розуміє щось святе та нехтує всіма правилами людського співіснування.
Де ще окупанти порушили різдвяне "перемир'я"
- 6 січня окупанти вдарили по місту Курахове, що на Донеччині. Загарбники завдали удару по Курахівській міській лікарні, зокрема по інфекційному відділенню, де перебувала 21 особа. На жаль, поранено працівницю лікарні.
- Також 6 січня окупанти вкотре обстріляли пожежну частину в Херсоні. У ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу один з рятувальників загинув, ще четверо – постраждали.
- 7 січня на Харківщині зафіксували два прильоти ворожих ракет у Мерефі. На жаль, за попередньою інформацією, є один загиблий.
- Запоріжжя окупанти обстрілювали з ЗРК С-300 та РСЗВ. Ба більше, є припущення, що ворог для цього використав й ракети з касетними снарядами.