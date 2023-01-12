Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Бондарь. Он напомнил, что Владимир Зеленский на саммите "Большой двадцатки" (G20) уже определял план достижения мира.
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Турция готова помогать Украине
Дипломат объяснил, что инициатива из 10 пунктов достижения мира предусматривает безопасность Украины и региона, продовольственную, энергетическую безопасность, вывод российских войск с украинской территории.
Бондарь поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который сообщил, что Анкара поддерживает мирный план. Кроме того, Турция готова участвовать в реализации мирного плана.
Это война за освобождение и независимость. Нам следует освободить наши земли, восстановить нашу территориальную целостность и установить суверенные права на наших суверенных землях. Это главный элемент всей войны, – сказал Бондарь.
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