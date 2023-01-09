Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. За її словами, за пропаганду у Росії відповідає МЗС та інші установи.

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Що вкладають росіяни у пропаганду

Оксана Романюк зауважила, що пропаганду, яку дбайливо просувають серед росіян, називають агресивною пропагандою чи геноцидною риторикою.

Насправді пропаганда є серйозною частиною російської військової агресії,

– підкреслила вона.

За її словами, Інститут пропаганди у Росії дуже ресурсний, в нього вкладаються шалені гроші. Спирається він на доктринальні засади, які оголошує Путін. Зокрема, головними меседжами є те, що України не існує, а українці – це "заблукалі росіяни".

Росіяни намагаються переконати, що західні ідеологи, лідери інших країн розпочали війну, а Путіну і Росії не залишається нічого, окрім захищатися.

"Це одна із тез російської пропаганди, яка активно поширюється на Заході. Мовляв, якщо Україні припинити давати зброю, то десь припиниться війна", – прокоментувала Романюк.

Оксана Романюк розповіда про особливості російської пропаганди: дивіться відео

Ознаки російської пропаганди

За словами виконавчої директорки Інституту масової інформації, така абсолютна агресивна пропаганда з боку Росії розцінюється як злочин.

Вона зауважила, що наразі працює над тим, щоб описати російську пропаганду як частину злочину геноциду. Зокрема, вже фіксується геноцидна риторика, що має декілька ознак.

"Це від прямих закликів "вбити", "вдарити по цивільних містах", "спричиняти страждання цивільному населенню" до "депортації дітей з метою їхньої передачі в іншу етнічну групу", – пояснила Романюк.

Важливо, що Інституту масової інформації вже має відео за участі російського шоумена Андрєя Малахова.

Це є злочин прямий, який дійсно може піти в міжнародний трибунал,

– пояснила вона.

Він у прямому ефірі у своїх програмах показував депортованих дітей, яких наче російські військові врятували та передали в інші родини.

Російська пропаганда в дії: основне