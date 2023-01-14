Адже його візит залежить від багатьох факторів. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в інтерв’ю Associated Press.
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Ймовірний візит Зеленського та коментар МЗС
Зокрема на те, чи виступить Володимир Зеленський перед представниками країн ООН, залежить й від ситуації на фронті.
Наш президент хотів би приїхати, у нього є бажання чи намір приїхати, але все ще питання, чи буде ситуація з безпекою така, яка дозволить йому приїхати,
– сказала Джапарова.
Однак зазначимо, що після цієї заяви у МЗС України підкреслили, що наразі рішення щодо візиту Зеленського ще не ухвалено. Усе через те, що він здійснює закордонні поїздки залежно від безпекової ситуації в Україні та інших факторів.
Деякі ЗМІ подали новину про намір Президента України відвідати ООН в річницю російського вторгнення як підтверджений факт. Хочу уточнити: наразі такого рішення не ухвалено,
– сказали в МЗС.
Однак також додали, що належним чином триматимуть українців в курсі таких рішень.
Плани на візит в ООН
Також Джапарова додала, що Володимир Зеленський хотів би, щоб ООН:
- ухвалила резолюцію щодо української формули миру,
- підтримала створення спецтрибуналу проти Росії.
В Інтерв'ю заступниця міністра закордонних справ підкреслила, що Росія дискредитувала Статут ООН, який виступає проти застосування сили проти іншої країни, та порушила міжнародне право, а тому повинна бути ізольована міжнародним співтовариством.
Зазначимо, що раніше посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Генасамблея вже запланувала дебати на високому рівні щодо війни на цей день. А на наступний день, 24 лютого, відбудеться міністерське засідання Ради Безпеки.
Діяльність України в ООН: останні новини
- 12 січня Еміне Джапарова на засіданні Радбезу ООН закликала держави ООН підтримати українську формулу миру. Адже вона здатна повернути безпеку та справедливість Україні та всьому світові.
- Також вона закликала всіх членів ООН підтримати резолюцію про створення спеціального трибуналу для Росії. За це незабаром має голосувати Генеральна Асамблея.
- Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук припустив, що на саміті миру в ООН, який має пройти у Нью-Йорку в річницю російського вторгнення, може представити Україна. На його думку, це буде абсолютно логічна програма не просто виходу з війни, а унеможливлення повторення подібних сценаріїв, що в інтересах усього світу.