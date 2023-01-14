Она подчеркнула, что Владимир Зеленский инициировал Формулу мира, чтобы ответить на сиюминутные вызовы. Джапарова напомнила, что она состоит из 10 пунктов, которые "способны вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру".

Читайте также Санкции против режима и "хорошие белорусы": кто и зачем распространяет вбросы против Украины

Мы призываем все ответственные государства поддержать и продвигать Формулу мира,

– заявила она.

Что сказала Джапарова в ООН

Замминистра выразила сожаление, что "посланник зла – представитель России Василий Небензя – все еще находится в кресле постоянного члена Совбеза ООН".

Джапарова отметила, что формула базируется на целях и принципах Устава ООН и направлена на обеспечение продовольственной, радиационной, ядерной и энергетической безопасности, противодействие экоциду и недопущение повторения агрессии в будущем.

Замглавы МИД заявила, что Россия уже ощутила влияние санкций, поскольку в ее армии заканчиваются современные вооружения и боеприпасы.

Напомнила о санкциях

Для окончательного поражения России и победы демократии необходимо усилить секторальные санкции, имеющие важное экономическое значение для агрессора. А именно – утвердить полное нефтяное и газовое эмбарго и отключить российские банки от мировой финансовой системы.

– сказала Джапарова.

Также она в очередной раз призвала ООН направить в Украину экспертов для расследования поставок беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию, подчеркнув, что "промедление подрывает доверие к Совету Безопасности как таковому, а также его способности обеспечить выполнение собственных решений".

Она подчеркнула, что общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критической инфраструктуре Украины, превышает 127 миллиардов долларов.

Замминистра упомянула о необходимости создать специальный трибунал для привлечения российских чиновников к ответственности за преступление агрессии.