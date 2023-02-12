Об этом 24 Канала рассказал Марк Фейгин – российский правозащитник и оппозиционный политик. По его словам, такие действия могут быть достаточно выгодными для главы США.

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Что можно ожидать от США

Марк Фейгин подчеркнул, что в ближайшее время в рамках поддержки от США, вероятно, можно говорить о принятии новых санкций, передаче новых видов вооружения для обороны и наступлении. Возможно, следует рассчитывать на организационные и юридические решения по трибуналу.

О ленд-лизе он подписал документ 9 мая. Символы они любят. 24 февраля, наверное, тоже какие-то символические шаги будут сделаны,

– объяснил он.

Оппозиционер добавил, что такие символические решения должны легко конвертироваться в несколько материальное. Пустых слов о поддержке Украины будет недостаточно.

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Удивит ли Байден Украину

По мнению Фейгина, Байден, скорее всего, все решения уже принял.

Для Байдена также важна эффектность, к которой приводит его политическая деятельность,

– отметил он.

Оппозиционер отметил, что до выборов президента США осталось всего полтора года. Сам же Байден очень хочет остаться в Белом доме еще на один срок.

"Он должен продать спасение над Москвой", – объяснил он.

Таким образом, это и будет его главным достижением.

Насколько решительны американцы

Марк Фейгин рассказал, что Украине, что в случае с США, нельзя сказать "А" и не договорить "Б".

Нельзя замолчать на полслове, потому что ты уже дал бронетехнику, что-то обещал дальше, то остановить все на танках или на дальнобойных ракетах невозможно,

– подчеркнул он.

По его словам, для Украины это важно, чтобы одержать победу над Москвой. Тем более что из Вашингтона серийно звучат заявления о Крыме.

"Уже происходит какое-то примирение с тем, что подобное Крым будет раньше деоккупироваться, чем Донбасс", – добавил Фейгин.

Так что дело уже актуально.

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