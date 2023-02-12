Об этом 24 Канала рассказал Марк Фейгин – российский правозащитник и оппозиционный политик. По его словам, такие действия могут быть достаточно выгодными для главы США.
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Что можно ожидать от США
Марк Фейгин подчеркнул, что в ближайшее время в рамках поддержки от США, вероятно, можно говорить о принятии новых санкций, передаче новых видов вооружения для обороны и наступлении. Возможно, следует рассчитывать на организационные и юридические решения по трибуналу.
О ленд-лизе он подписал документ 9 мая. Символы они любят. 24 февраля, наверное, тоже какие-то символические шаги будут сделаны,
– объяснил он.
Оппозиционер добавил, что такие символические решения должны легко конвертироваться в несколько материальное. Пустых слов о поддержке Украины будет недостаточно.
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Удивит ли Байден Украину
По мнению Фейгина, Байден, скорее всего, все решения уже принял.
Для Байдена также важна эффектность, к которой приводит его политическая деятельность,
– отметил он.
Оппозиционер отметил, что до выборов президента США осталось всего полтора года. Сам же Байден очень хочет остаться в Белом доме еще на один срок.
"Он должен продать спасение над Москвой", – объяснил он.
Таким образом, это и будет его главным достижением.
Насколько решительны американцы
Марк Фейгин рассказал, что Украине, что в случае с США, нельзя сказать "А" и не договорить "Б".
Нельзя замолчать на полслове, потому что ты уже дал бронетехнику, что-то обещал дальше, то остановить все на танках или на дальнобойных ракетах невозможно,
– подчеркнул он.
По его словам, для Украины это важно, чтобы одержать победу над Москвой. Тем более что из Вашингтона серийно звучат заявления о Крыме.
"Уже происходит какое-то примирение с тем, что подобное Крым будет раньше деоккупироваться, чем Донбасс", – добавил Фейгин.
Так что дело уже актуально.
Военная помощь от США: последние новости
- Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 10 февраля прокомментировал возможность получения Украиной истребителей. Высокопоставленное должностное лицо заявило, что каждое государство принимает "суверенное решение" предоставлять боевые самолеты, или нет.
- Также он сообщил, что в настоящее время США в Форт-Силле тренируют украинских воинов пользоваться системами Patriot.
- Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес рассказал, что для получения Украиной полной победы в войне против России уже в 2023 году ей нужна авиация.