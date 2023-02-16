Интересно, что в Польшу Байден прибудет в день, когда Владимир Путин анонсировал свое маразматическое обращение к федеральному собранию. В Офисе Президента заявили, что визит – символичен и будет свидетельствовать о еще большем объеме поддержки Украины.

Обратите внимание Байден любит символизм: могут ли США дать дальнобойные ракеты 24 февраля

Маразматическое заявление Лукашенко

Лукашенко окончательно утратил связь с реальностью. Он заявил, что Байдену не стоит лететь в Польшу, есть лучший вариант – Минск.

Более того, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что на встречу подтянется и диктатор Путин. Лукашенко расфантазировался и стал обещать Байдену безопасность и комфорт.

Байден встретится с Зеленским

СМИ заявили, что в Польше Байден встретится с Владимиром Зеленским. Никаких деталей пока не раскрывают. В то же время в Офисе Президента ранее рассказали, что из соображений безопасности планы президента по поездкам никогда не озвучивают раньше времени.

Заметьте! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что тема Украины будет приоритетной во время встречи Байдена с Анджеем Дудой – президентом Польши. Весь цивилизованный мир помогает Украине сражаться за свою свободу.