Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал.

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Тема Украины будет основной

Кулеба отметил, что визит Байдена в Польшу – один из составляющих элементов почтения годовщины полномасштабной войны в Украине и сигнал президенту России Владимиру Путину.

По его словам, очень важно, что Байден будет именно в Европе, тем более в Польше – стране, которая играет очень важную роль в обеспечении так называемого второго оружейного фронта для Украины.

Но не только президентом Байденом, не только Варшавой, Киевом или Нью-Йорком или Вашингтоном. Поверьте, это будут действительно глобального масштаба события, и они будут происходить в очень разных городах. Но главное – это их кумулятивный эффект, то есть объединенный сигнал (Путину – 24 Канал),

– заметил министр иностранных дел.

Он подытожил, что во время встречи Дуды и Байдена тема Украины будет однозначно главной.

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Байден приедет в Польшу в день обращения Путина к федеральному собранию

Президент США Джозеф Байден прибудет с визитом в Польшу 22 февраля. В этот же день анонсировал свое обращение российский диктатор Владимир Путин.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что для Украины его приезд очень важен. Он ведь будет символизировать еще больший объем поддержки.

Я не думаю, что будут какие-то принципиальные изменения по поводу того, как эта война должна финализироваться. Все, что сегодня происходит в глобальном политическом пространстве – это только усиливает поддержку Украины,

– отметил Подоляк.

Советник главы ОП подытожил, что для Украины визит Байдена гораздо важнее всего, что делает Путин.