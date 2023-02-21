Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался по поводу выступления российского диктатора. Он подчеркнул, что "Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность".

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Что сказал Подоляк о выступлении Путина

По словам Подоляка, Путин подчеркнул, что Россия находится в безусловном таёжном тупике.

"И что перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде „нацисты, марсианы и теории заговора“…Sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава – 24 Канал) Путина в парламенте РФ…", – написал он.

Главное из выступления Путина

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин обратился со своим выступлением в федеральное собрание. Заметим, что соответствующее мероприятие должно было состояться раньше, но его решили перенести из-за провалов на фронте.

В своем выступлении Путин уделил немало внимания мероприятию и Украине. Главные тезисы по этому выступлению на эту тему:

"В 30-е годы прошлого века Запад открыл путь к власти нацистам в Германии. А теперь из Украины начали делать "антироссию" – уходящий корнями в XIX веке. С одной целью – оторвать исторические территории, которые сейчас называют Украиной от нашей страны".

"Проект "антироссия" – часть реваншистской политики по созданию очагов конфликтов у границ нашей страны".

"Помним мы и о силах киевского режима получить ядерное оружие".

"Мы не сражаемся с народом Украины, он стал заложником западных хозяев".

"Цель Запада – нанести стратегическое поражение России. Покончить с нами. Мы именно так это все понимаем. Речь идет о существовании нашей страны. Но они не могут не понимать, что победить Россию на поле боя невозможно".

"Мероприятия плевать, на кого делать ставку в борьбе против России: и террористов, и неонацистов, хоть черта лысого, – главное, чтобы воевали против России".

"Чем более дальнобойные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ".

Также не обошло без конфузов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев не удержался и уснул.

Обратите внимание! В материале 24 Канала мы собрали главные тезисы русского диктатора.