В ходе своей речи 21 февраля Путин обратился к российскому бизнесу и призвал вкладывать в страну. Сбежавших из империи зла людей буквально назвал "второсортными", пишет 24 Канал.

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Путин высмеял "национал-предателей"

Российский диктатор с начала полномасштабного вторжения в Украину часто говорит о "предателях", действующих "против интересов России" – так в Кремле называют бежавших из страны россиян.

В частности, во время речи 21 февраля Путин заявил, что Россия не будет сводить счеты с "отступившимися от родины" и назвал их национал-предателями.

Очевидно, что Запад постарается расшатать и расколоть наше общество. Будет делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена один и тот же яд пренебрежения своим собственным народом и родиной, и желание заработать на продаже этого яда тем, кто готов за это заплатить,

– заявил Путин.

"У нас все хорошо, но несите деньги": диктатор призвал вкладывать в Россию

Путин традиционно начал рассказывать сказки о том, что рубль крепок, российские банки работают стабильно и устойчиво и в целом, как экономика России якобы "процветает" несмотря на попытки "плохого Запада".

Однако почти одновременно он призвал россиян больше вкладывать в Россию, а "государство это поддержит". При этом, возвращаясь к "изменникам", он заявил, что "у каждого есть возможность выбора: остаться на Западе второсортными чужаками или быть со своей родиной".

Также он упрекнул российских олигархов, которые покупали виллы в европейских странах, а не вкладывали эти средства в российскую экономику.