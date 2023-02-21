Під час своєї промови 21 лютого Путін звернувся до російського бізнесу й закликав вкладати в країну. Людей, які втекли з імперії зла, буквально назвав "другосортними", пише 24 Канал.

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Путін висміяв "націонал-зрадників"

Російський диктатор від початку повномасштабного вторгнення в Україну часто говорить про "зрадників", які діють "проти інтересів Росії" – так у Кремлі називають росіян, які втекли з країни.

Зокрема під час промови 21 лютого Путін заявив, що Росія не буде зводити рахунки з тими, хто "відступився від батьківщини" й назвав їх націонал-зрадниками.

Очевидно, що Захід намагатиметься розхитати та розколоти наше суспільство. Буде робити ставку на націонал-зрадників, у яких у всі часи одна і та ж отрута зневаги до свого власного народу та батьківщини, і бажання заробити на продажу цієї отрути тим, хто готовий за це заплатити,

– заявив Путін.

"У нас все добре, але несіть гроші": диктатор закликав вкладати в Росію

Путін традиційно почав розповідати казки про те, що рубль міцний, російські банки працюють стабільно та стійко й загалом, як економіка Росії нібито "процвітає" попри намагання "поганого Заходу".

Проте майже водночас він закликав росіян більше вкладати в Росію, а "держава це підтримає." При цьому, повертаючись до "зрадників", він заявив, що "у кожного є можливість вибору: залишитися на Заході другосортними чужинцями або бути зі своєю батьківщиною".

Також він дорікнув російським олігархам, які купували вілли у європейських країнах, а не вкладали ці кошти в російську економіку.