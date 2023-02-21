Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо виступу російського диктатора. Він наголосив, що "Путін публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість".

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Що сказав Подоляк про виступ Путіна

За словами Подоляка, Путін наголосив, що Росія перебуває в безумовному "таёжном тупике".

"І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь „нацисти, марсіани та теорії змови“…Sic transit gloria mundi (так минає мирська слава – 24 Канал) Путіна в парламенті РФ…", – написав він.

Головне з виступу Путіна

Нагадаємо, що 21 лютого Владімір Путін звернувся зі своїм виступом до федеральних зборів. Зауважимо, що відповідний захід мав відбутися раніше, але його вирішили перенести через провали на фронті.

У своєму виступу Путін приділив чимало уваги заходу та Україні. Головні тези з цього виступу на цю тему:

"У 30-ті роки минулого століття Захід відкрив шлях до влади нацистам у Німеччині. А тепер з України почали робити "антиросію" – проєкт, що сягає корінням у XIX столітті. З однією метою – відірвати історичні території, які нині називають Україною від нашої країни".

"Проєкт "антиросія" – частина реваншистської політики щодо створення осередків конфліктів біля кордонів нашої країни".

"Пам'ятаємо ми і про потуги київського режиму отримати ядерну зброю".

"Ми не воюємо з народом України, він став заручником західних господарів".

"Мета Заходу – завдати стратегічної поразки Росії. Покінчити з нами. Ми саме так це все розуміємо. Йдеться про існування нашої країни. Але вони не можуть не розуміти, що перемогти Росію на полі бою неможливо".

"Заходу начхати, на кого робити ставку у боротьбі проти Росії: і терористів, і неонацистів, хоч чорта лисого, – головне, щоб воювали проти Росії".

"Чим більш далекобійні системи надходитимуть в Україну, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від своїх кордонів".

Також не обійшло без конфузів, заступник голови радбезу Росії Дмітрій Медведєв не втримався і заснув.

Зверніть увагу! У матеріалі 24 Каналу ми зібрали головні тези російського диктатора.