Сил ворога, які зосереджені в Білорусі, недостатньо для наступу зараз. Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
До речі Білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України, – ГУР МО
Сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника,
– попередив Наєв.
Що підготували ЗСУ
Командувач зазначив, що нашим бійцям вдалося значно укріпити північний кордон. Там утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових.
У десятки разів збільшили їхню насиченість вздовж кордону. Також сформували систему оборонних рубежів і позицій.
Кремль планує використовувати Білорусь
- Аналітики з американського Інституту вивчення війни вважають, що Кремль може приєднати до себе елементи білоруської оборонно-промислової бази. Все задля підтримки затяжної війни проти України.
- Нова зустріч Лукашенка та Путіна відбулася 17 лютого в підмосковській резиденції Ново-Огарьово. Там заявили, що Лукашенко хоче налагодити з Росією зв'язки у авіабудуванні. Він запропонував виготовляти в Білорусі штурмовики Су-25.
- Перед тим білоруський диктатор на пресконференції заявив, що його країна вступить у війну, якщо буде загроза для неї. Проте не слід відкидати ймовірність провокацій, що може вчинити держава-агресорка.