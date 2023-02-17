Відповідну заяву Лукашенко зробив у Москві під час зустрічі з Владіміром Путіним, пише 24 Канал. Лукашенко розповів, що в Білорусі є три заводи, два з яких військові та один цивільний.

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Лукашенко сподівається на технологічну підтримку Росії

"Вони раніше були ремонтні. Сьогодні вже виробляють комплектуючі", – сказав білоруський диктатор.

Лукашенко заявив, що йому доповіли в уряді, що Білорусь готова виготовляти Су-25. Причому він цинічно сказав, що ці літаки добре себе зарекомендували в Україні.

І, як мені доповіли в уряді, готові вийти на виробництво літака Су-25, який добре себе в Україні показує – штурмовик, робоча конячка. Готові навіть у Білорусі виробляти за відповідної невеликої технологічної підтримки Росії,

– сказав Лукашенко.

Що відомо про результати зустрічі Лукашенка й Путіна