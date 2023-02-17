Соответствующее заявление Лукашенко сделал в Москве во время встречи с Владимиром Путиным, пишет 24 Канал. Лукашенко рассказал, что в Беларуси есть три завода, два из которых военные и один гражданский.
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Лукашенко надеется на технологическую поддержку России
"Они раньше были ремонтными. Сегодня уже производят комплектующие", – сказал белорусский диктатор.
Лукашенко заявил, что ему доложили в правительстве, что Беларусь готова производить Су-25. При этом он цинично сказал, что эти самолеты хорошо себя зарекомендовали в Украине.
И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство хорошо показывающего себя в Украине самолета Су-25 – штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой технологической поддержке России,
– сказал Лукашенко.
Что известно о результатах встречи Лукашенко и Путина
- Владимир Путин предложил обсудить вопросы безопасности, военного сотрудничества и экономики.
- Стороны сообщили, что все, о чем договорились Россия и Беларусь в сфере обороны и безопасности на 2022 год, выполнено на 100%.
- Лукашенко и Путин убеждают, что импортозамещение якобы идет полным ходом, и Западу не удалось лишить Россию и Беларусь возможностей в IT-сфере. Хотя Лукашенко признал, что есть некоторые проблемы.
- Также союзные программы России и Белоруссии исполнены почти на 80%.