Путин после этой фразы занервничал и сказал, мол, "все мы заняты люди". Дальше диктатор перевел тему. Их переговоры транслировали российские СМИ. 24 Канал.

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Признание Лукашенко

– Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать.

– А как я мог не согласиться?

Глава Кремля отметил, что смотрел вчерашнюю пресс-конференцию Лукашенко. Он сказал, что Путин, наверное, расстроился после просмотра. Однако диктатор утверждал, что разделяет его подходы.

Накануне Лукашенко заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны. Сказал, что "ответ будет самым жестоким". Диктатор рассказывал чепуху, якобы Запад "мечтает втянуть Беларусь в войну" и "растянуть фронт на 2,5 тысячи километров".

Более того, раскинулся обвинениями, мол, в агрессии виновата киевская власть, а не Россия, совершившая нападение на суверенное государство.

Что еще наговорил Лукашенко

Очередная встреча Лукашенко и Путина проходит 17 февраля в подмосковской резиденции Ново-Огарево. Белорусский диктатор заявил, что готов производить у себя штурмовики Су-25, которые оккупанты используют в войне против Украины.

Встреча была анонсирована накануне. В последний раз Лукашенко виделся с Путиным 27 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге.