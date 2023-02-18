Про це заявив у коментарі британському телеканалу представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

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За його словами, воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами РФ повністю залучити білорусів до війни.

Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час, усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне,

– сказав Черняк.

Якою є ймовірність повторного наступу з Білорусі

Водночас, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.

Проте у найближчі 2 – 3 тижні ані сил, ані засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує.

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Що відбувається між Лукашенко та Путіним

Упродовж останніх тижнів з території Білорусі ворожі війська не завдавали ракетних ударів по Україні. Ймовірно, Лукашенко бореться за своє існування.

Аналітики припускають, що Лукашенко боїться, що його спіткає доля ексміністра закордонних справ Білорусі Владіміра Макея і російський диктатор Владімір Путін вб'є його;

Водночас сидіти поруч з очільником Кремля на лаві підсудних міжнародного трибуналу, Лукашенко не хоче.

Важливо! Також Лукашенко боїться, що смерть багатьох білорусів на цій війні викличе негативні реакції в білоруському суспільстві.