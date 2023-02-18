Об этом заявил в комментарии британскому телеканалу представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

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По его словам, военная разведка Украины круглосуточно наблюдает за российскими войсками на территории Беларуси и попытками РФ полностью привлечь белорусов к войне.

Мы видим, что Беларусь вроде бы и поддерживает Россию и в то же время, всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит,

– сказал Черняк.

Какова вероятность повторного наступления из Беларуси

В то же время, по оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть вовлечены в вторжение в Украину.

Однако в ближайшие 2-3 недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует.

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Что происходит между Лукашенко и Путиным

На протяжении последних недель с территории Беларуси вражеские войска не наносили ракетных ударов по Украине. Вероятно, Лукашенко борется за свое существование.

Аналитики предполагают, что Лукашенко боится, что его постигнет участь эксминистра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и российский диктатор Владимир Путин убьет его;

В то же время сидеть рядом с главой Кремля на скамье подсудимых международного трибунала Лукашенко не хочет.

Важно! Также Лукашенко опасается, что смерть многих белорусов на этой войне вызовет негативные реакции в белорусском обществе.