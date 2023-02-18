Об этом заявил в комментарии британскому телеканалу представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.
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По его словам, военная разведка Украины круглосуточно наблюдает за российскими войсками на территории Беларуси и попытками РФ полностью привлечь белорусов к войне.
Мы видим, что Беларусь вроде бы и поддерживает Россию и в то же время, всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит,
– сказал Черняк.
Какова вероятность повторного наступления из Беларуси
В то же время, по оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть вовлечены в вторжение в Украину.
Однако в ближайшие 2-3 недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует.
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Что происходит между Лукашенко и Путиным
- На протяжении последних недель с территории Беларуси вражеские войска не наносили ракетных ударов по Украине. Вероятно, Лукашенко борется за свое существование.
- Аналитики предполагают, что Лукашенко боится, что его постигнет участь эксминистра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и российский диктатор Владимир Путин убьет его;
- В то же время сидеть рядом с главой Кремля на скамье подсудимых международного трибунала Лукашенко не хочет.