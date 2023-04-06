У четвер, 6 квітня, бійці Російського добровольчого корпусу знову відвідали Брянську область. Вони запевнили, що заяви губернатора про "українську ДРГ" є брехнею.
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РДК відвідав Брянську область та спростував фейки Росії
Окрім виконання бойових завдань, бійці РДК також змогли поспілкуватися з місцевими жителями. Вони вручили жителям Брянської області листівки та попросили сховатися на час бойових дій.
Бійця РДК у Брянській області: дивіться відео
Представники РДК були у селі Сучєвск, Брянської області.
ФСБ знайшла потім тубус від гранатомета та заявила, що не допустила проникнення "ДРГ" на територію Росії.
Що кажуть у Росії: дивіться відео
Фейки Росії про "українську ДРГ": головне
- 2 березня губернатор Брянської області заявляв, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани. Також загарбники заговорили, що внаслідок "обстрілу" буцімто загинув чоловік та поранено дитину.
- Представники "Російського добровольчого корпусу" записали відео із заявою про те, що вони перейшли кордон Росії та України і зайшли у села Сушани та Любечани.
- Заступник глави ОП Михайло Подоляк назвав історію про українські ДРГ у Росії – абсолютно свідомою класичною провокацією.
- Згодом російський диктатор Владімір Путін заявив про нібито "теракт". Кремлівський гоблін переклав відповідальність за фарс у Брянській області на видуманих "неонацистів" і "терористів".