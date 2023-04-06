Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що 2 березня окупанти також заявляли про "проникнення" української ДРГ у Брянську область, однак це виявилось фейком.

До теми ФСБ заявили, що вигнали "українську ДРГ" з Росії, але "нацисти" нібито все замінували

Окупанти знову заявляють про "українську ДРГ" під Брянськом

Як пишуть росЗМІ, 6 квітня російські прикордонники нібито зупинили спробу "проникнення" на територію Росії "української ДРГ". Це буцімто сталося в районі села Случовськ Погарського району.

До того пропагандисти брешуть, що так звана "українська ДРГ" складалася з 20 осіб.

Звичайно ж, росіяни вже встигли вигадати, що вони "героїчно" зупинили спробу "прориву українських військових".

Підрозділами збройних сил Росії спільно з підрозділами прикордонних військ противнику завдано вогневої поразки,

– набрехали загарбники.

Однак всі ми знаємо правду. Ворожі війська часто вигадують фейки та влаштовують провокації, щоб показати своєму народові, що Україна – "плахая".

Інша маячня росіян про "ДРГ" під Брянськом