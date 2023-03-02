Богомаз додав, що українські військові нібито схопили в заручники мирних жителів. Ба більше, він стверджує, що "ДРГ" обстріляла автомобіль, вбивши людину й поранивши дитину, передає 24 Канал.

До теми Класична провокація, – у Зеленського відреагували на "події" у Брянській області

У Росії нібито зародився повстанський рух

Після цих подій у "Російському добровольчому корпусі" заявили, що це їхні бійці увійшли на територію Брянської області, а інформація про "українські ДРГ", які вбили дітей і взяли заручників – брехня кремлівських пропагандистів.

Російський Добровольчий Корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом,

– йдеться у повідомленні.

Натомість речник Путіна Дмітрій Пєсков каже, що Брянську область атакували терористи і зараз вживаються заходи щодо їх знищення. Також з цього приводу 3 березня пройде засідання російського Радбезу.

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Що кажуть прикордонники

24 Канал намагався взяти коментар в ОК "Північ", однак там відмовились коментувати ситуацію. Однак у телеграмі відомства згодом з'явився пост, де українців закликали не вестись на провокації Росії і відповідально споживати інформацію.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Суспільному" заявив, що Україна повністю контролює ситуацію на кордоні з Росією.

"Україна не агресор, наша основна задача – оборона і захист від країни-окупанта. Країна-терорист у всьому відразу безпідставно намагається звинуватити Україну", – сказав речник.

У Генштабі заперечують заяви росіян

Видання "Бабель" зазначає, що у Генштабі ЗСУ заперечують заяви росіян про нібито проникнення "української ДРГ" на територію Росії. Військові ще раз нагадали, що українська армія веде бойові дії лише на території нашої держави.

"Усе, що відбувається в Росії, – це спротив місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, що не залежать від ЗСУ. Зокрема, повідомлення в інтернеті про події на Брянщині є зухвалою московською провокацією", – прокоментували у Генштабі.



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