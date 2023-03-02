2 березня росіяни влаштували провокацію у Брянській області та цинічно заявили, що це робота "української ДРГ". Про це пише 24 Канал.

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ФСБ влаштувало цілий спектакль

ФСБ Росії детально "звітує" росіянам щодо подій у Брянській області. При цьому версії того, що трапилось, постійно змінюються.

Спершу пропагандисти писали, що "ДРГ" стріляла по шкільному автобусу, пізніше заступниця губернатора області сказала, що цього не було, оскільки школи регіону навчаються дистанційно.

У підсумковій версії виявилось, що ніякого шкільного немає. Російський міністр освіти Сергій Кравцов заявив, що "українські націоналісти" обстріляли автобус "Нива" з дітьми.

Також пропагандисти заплутались у своїх вигадках й не могли визначитись, хто ж саме зазнав поранення – хлопчик чи дівчинка. Тож зійшлись на тому, що це була просто дитина.

Проводяться перевірка та огляд місцевості, виявлено велику кількість вибухових пристроїв різного типу, триває розмінування. Внаслідок нападу українських націоналістів загинув місцевий житель, отримав вогнепальне поранення 11-річна дитина,

– мовиться у повідомленні.

Після цього повідомлення у ФСБ заявили, що число загиблих у Брянській області буцімто зросло до двох.

Також губернатор Брянської області заявив, що операція у дитини пройшла успішно. Він додав, що з неї нібито витягнули кулю зброї "натівського виробництва". Тобто під час складання лякливої казки росіяни навіть не постаралися додумати, з якого саме виду зброї могли стріляти. Головне зробити приставку "НАТО".

"ДРГ" вже нібито вигнали з Росії

Згодом ФСБ Росії повідомило, що вилазку "українських націоналістів" у Климівському районі Брянської області припинено. Буцімто, їх "видавили" на територію України, а потім завдали по них "масованого артилерійського удару".

Там заявили, що ситуація перебуває під контролем правоохоронних органів. Проте, мовляв, під час перевірки місцевості було знайдено велику кількість вибухівки.

Казочка спрацювала, люди налякані. Тим часом Росія вже починає користуватися своєю провокацією. Зокрема у Ленінградській області місцева влада заявила, що посилить "охорону правопорядку" та життєво важливих об'єктів.

Провокації продовжують: у Тульській області сталася "бавовна"

Тим часом у Кіреєвському районі Тульської області стався невідомий вибух. Місцева влада заявила, що одна з можливих причин "бавовни" – падіння БпЛА. Окупанти заявили, що безпілотник нібито був направлений на Щокінську ГРЕС.

Після цього використання безпілотників заборонили у Воронезькій області.