2 марта россияне устроили провокацию в Брянской области и цинично заявили, что это работа "украинской ДРГ". Об этом пишет 24 Канал.

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ФСБ устроило целый спектакль

ФСБ России подробно "отчитывается" россиянам по поводу событий в Брянской области. При этом версии случившегося постоянно меняются.

Сначала пропагандисты писали, что ДРГ стреляла по школьному автобусу, позже заместитель губернатора области сказала, что этого не было, поскольку школы региона учатся дистанционно.

В итоговой версии оказалось, что никакого школьного автобуса нет. Российский министр образования Сергей Кравцов заявил, что "украинские националисты" обстреляли автобус "Нива" с детьми.

Также пропагандисты запутались в своих выдумках и не могли определиться, кто же получил ранение – мальчик или девочка. Сошлись на том, что это был просто ребенок.

Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, продолжается разминирование. В результате нападения украинских националистов погиб местный житель, получил огнестрельное ранение 11-летний ребенок,

– говорится в сообщении.

После этого сообщения в ФСБ заявили, что число погибших в Брянской области якобы выросло до двух.

Также губернатор Брянской области заявил, что операция у ребенка прошла успешно. Он добавил, что из него якобы извлекли пулю оружия "натовского производства". То есть во время сочинения пугающей сказки россияне даже не постарались додумать, из какого вида оружия могли стрелять. Главное сделать приставку "НАТО".

"ДРГ" уже якобы выгнали из России

Впоследствии ФСБ России сообщило, что вылазка "украинских националистов" в Климовском районе Брянской области приостановлена. Вроде бы, их "выдавили" на территорию Украины, а затем нанесли по ним "массированный артиллерийский удар".

Там заявили, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Но, мол, во время проверки местности было обнаружено большое количество взрывчатки.

Сказочка сработала, люди напуганы. Между тем, Россия уже начинает пользоваться своей провокацией. В частности, в Ленинградской области местные власти заявили, что усилит "охрану правопорядка" и жизненно важных объектов.

Провокации продолжают: в Тульской области произошел "хлопок"

Между тем, в Киреевском районе Тульской области произошел неизвестный взрыв. Местные власти заявили, что одна из возможных причин "хлопка" – падение БпЛА. Оккупанты заявили, что беспилотник якобы был направлен на Щекинскую ГРЭС.

После этого использование беспилотников запретили в Воронежской области.