Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Напомним, что 2 марта оккупанты также заявляли о "проникновении" украинской ДРГ в Брянскую область, однако это оказалось фейком.
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Оккупанты снова заявляют об "украинской ДРГ" под Брянском
Как пишут росСМИ, 6 апреля российские пограничники якобы остановили попытку "проникновения" на территорию России "украинской ДРГ". Это якобы произошло в районе села Случовск Погарского района.
К тому же пропагандисты врут, что так называемая "украинская ДРГ" состояла из 20 человек.
Конечно, россияне уже успели придумать, что они "героически" остановили попытку "прорыва украинских военных".
Подразделениями вооруженных сил России совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огненное поражение,
– наврали захватчики.
Однако все мы знаем правду. Вражеские войска часто придумывают фейки и устраивают провокации, чтобы показать своему народу, что Украина – "плахая".
Другой бред россиян о "ДРГ" под Брянском
- 2 марта губернатор Брянской области заявлял, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечаны. Также захватчики заговорили, что в результате "обстрела" якобы погиб мужчина и ранен ребенок.
- Представители "Русского добровольческого корпуса" записали видео с заявлением о том, что они перешли границу России и Украины и вошли в села Сушаны и Любечаны.
- Заместитель главы ОП Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – совершенно сознательной классической провокацией.
- Позже российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы "теракте". Кремлевский гоблин перевел ответственность за фарс в Брянской области на вымышленных "неонацистов" и "террористов".
- Кстати, сеть взорвалась мемами и реакциями украинцев на очередную ложь Кремля.
- Военный эксперт Олег Жданов подчеркивал, что Украина не имеет к этому инциденту никакого отношения.