"Бавовна" у Севастополі призвела до суттєвої втрати логістики росіян. Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
До теми Після "бавовни" у Севастополі кораблі Росії бояться заходити у бухти півострова, – Гуменюк
Через вибухи у Севастополі у росіян проблеми з логістикою
За словами Гуменюк, перед тим, як починати якісь активні дії ЗСУ, необхідно виснажити ворога, позбавити логістики та стабільного забезпечення на всіх напрямках – від особового складу до запасів паливно-мастильних та ремонтних.
Ми продовжуємо цю роботу. Протягом минулої доби також є влучання у спостережувальні пункти, місця розташування ворожої техніки та особового складу,
– зазначила вона.
Гуменюк наголосила, що така "бавовна" підриває не тільки логістику і присутність ворога, а й морально-психологічний дух.
"Бавовна" у Севастополі: що відомо
- 29 квітня близько о 4:20 у тимчасово окупованому Севастополі пролунали 2 потужні вибухи. Як виявилось, прилетіло по нафтобазі у Козачій бухті – там почалась масштабна пожежа.
- Росіяни встигли заявити, що бухту атакували "українські безпілотники", а вибухи стались на об'єкті, який не призначений для цивільних.
- До речі, після цього російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку – раптово вони хочуть з'їздити до себе додому відпочити.
- До того ж тепер росіяни не заходять до Севастопольської бухти, де вони заправляли свої судна. Вони бояться, що там їхні кораблі може уразити українська зброя.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що після інциденту почали ширитись розмови, що насправді російське ППО не здатне забезпечити оборону стратегічних об'єктів.