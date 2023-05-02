"Бавовна" у Севастополі призвела до суттєвої втрати логістики росіян. Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Гуменюк, перед тим, як починати якісь активні дії ЗСУ, необхідно виснажити ворога, позбавити логістики та стабільного забезпечення на всіх напрямках – від особового складу до запасів паливно-мастильних та ремонтних.

Ми продовжуємо цю роботу. Протягом минулої доби також є влучання у спостережувальні пункти, місця розташування ворожої техніки та особового складу,

– зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що така "бавовна" підриває не тільки логістику і присутність ворога, а й морально-психологічний дух.

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