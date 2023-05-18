Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, представники окупаційної влади у Криму купують нерухомість не в Криму.
Читайте також Звільняти Крим будуть силою: Джемілєв заявив, що Росія закрила всі шляхи до переговорів
Політтехнолог зауважив, що гауляйтери розуміють, що скоро можуть все втратити, але своїм підлеглим розповідають, що все під контролем.
"Все, як завжди. Хто нагорі, награбували та намагаються скинути нерухомість, розуміючи, що скоро вона може їм не знадобитись чи буде конфіскована у них. Вони кажуть підлеглим, що все зробили. Але окопи на пляжах нікого не врятують", – сказав він.
Ринок нерухомості у Криму "помер"
Борис Тизенгаузен підкреслив, що пропозиції на ринку нерухомості дуже перевищують попит. Продається багато квартир, однак охочих їх купувати все менше.
Він пояснив, що одна з причин, чому "помер" ринок нерухомості у Криму, – будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова. Будівельна техніка працює саме там.
Скільки завгодно можна рити окопів. Свого часу росіяни хизувались потрійним кільцем оборони навколо Херсона. Це їм не дуже допомогло. Я думаю, що міст залишать, щоб дати можливість втекти. Можливо, зроблять інакше: знищать міст, а потім буде пастка для всіх, хто там,
– вважає політтехнолог.
Як додав Тизенгаузен, росіяни вже прораховують, як можна буде тікати з Криму через море, як забрати із собою гроші, активи та документи.
Тизенгаузен про нерухомість росіян у Криму: дивіться відео
Останні новини Криму
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни нещадно руйнують природну та культурну спадщину анексованого в нашої країни півострова Крим. Він розповів, що відновлювати Крим після вигнання звідти росіян доведеться дуже і дуже довго, адже по собі окупанти не залишили абсолютно нічого.
- Російські окупанти продовжують грабувати населення України. У місті Феодосія окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно Souria. Країна-агресорка обкрадає навіть півострів, який вважає "своїм".
- Перший голова Меджлісу повідомив, що повернення Криму до складу України можливе тільки військовим способом. Він відзначив, що кримські татари від початку агресії Росії 2014 року не визнавали окупаційної влади, і все ще чекають на повернення до складу України.