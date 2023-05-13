Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что дальности этих ракет достаточно, чтобы запустить их с территории, которая находится под контролем Украины по состоянию на данный момент.

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Требуется десяток ракет

По его словам, с дальностью 300 километров, этими ракетами можно попасть по Крымскому мосту из Берислава, Херсонской области. В то же время для успешной атаки понадобится десяток таких ракет, чтобы 3 – 4 из них прошли российскую ПВО и попали в цель. При таком сценарии суммарная боевая часть составляет 2 тонны взрывчатки, что позволит вывести из строя Крымский мост на срок не менее полугода.

"Ракета имеет тандемную систему наведения: с коррекцией по спутнику и инфракрасную головку самонаведения, которая не подвергается воздействию системами РЭБ. За 2 километра ракета внезапно поднимается перед целью и начинает падать под углом 45 – 60 градусов. Круговое отклонение от центра составляет несколько метров – 100% попадание", – заявил Свитан.

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Военный эксперт добавил, что оккупанты могут согнать к Крымскому мосту все существующие системы ПВО. К счастью, ни одно ПВО на вооружении России не дает 100% эффективности. Именно для этого будет использоваться не одна, а несколько ракет, параллельно будут работать беспилотники и фальш-цели.

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