Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что дальности этих ракет достаточно, чтобы запустить их с территории, которая находится под контролем Украины по состоянию на данный момент.
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Требуется десяток ракет
По его словам, с дальностью 300 километров, этими ракетами можно попасть по Крымскому мосту из Берислава, Херсонской области. В то же время для успешной атаки понадобится десяток таких ракет, чтобы 3 – 4 из них прошли российскую ПВО и попали в цель. При таком сценарии суммарная боевая часть составляет 2 тонны взрывчатки, что позволит вывести из строя Крымский мост на срок не менее полугода.
"Ракета имеет тандемную систему наведения: с коррекцией по спутнику и инфракрасную головку самонаведения, которая не подвергается воздействию системами РЭБ. За 2 километра ракета внезапно поднимается перед целью и начинает падать под углом 45 – 60 градусов. Круговое отклонение от центра составляет несколько метров – 100% попадание", – заявил Свитан.
Роман Свитан о новых ракетах Storm Shadow: смотреть видео
Военный эксперт добавил, что оккупанты могут согнать к Крымскому мосту все существующие системы ПВО. К счастью, ни одно ПВО на вооружении России не дает 100% эффективности. Именно для этого будет использоваться не одна, а несколько ракет, параллельно будут работать беспилотники и фальш-цели.
Что известно о передаче ракет Storm Shadow
- 11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина получила дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow
- Ракеты имеют разную модификацию с дальностью полета от 290 до 560 км. Какую именно модификацию получила Украина – пока неизвестно.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк выделил 3 ключевых задач, которые решает дальнобойное оружие: сохранение жизней защитников, уменьшает боеспособность армии России, приближает окончание войны.