Дальнобойное оружие поможет Украине перейти к финальной стадии войны. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Смотрите также Германия может продать Украине свой самый современный танк Panther, – СМИ

Поможет сохранить жизнь нашим воинам

По его словам, ракеты с дальностью более 150 километров – это крайне важный инструмент, решающий 3 ключевые задачи:

существенно ускоряет финал войны на условиях Украины; значительно уменьшает боеспособность России на очень большой процент. Позволит уничтожать стратегические склады и штабы; существенно минимизирует наши потери.

Михаил Подоляк о дальнобойном оружии в ВСУ: смотреть видео

"Если мы хотим перейти в финал войны на условиях Украины, то нам нужны дальнобойные ракеты. Для меня не существует других условий. Любые другие предложения, даже частично компромиссные, сегодня будут означать перенесение войны на следующий этап. Это даст России время на работу над ошибками и она станет более подготовленной. То есть, сегодня исторический момент, когда можно поставить точку в таком типе российской государственности", – заявил Подоляк.

Украина получает Storm Shadow: главное