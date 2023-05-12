Далекобійна зброя допоможе Україні перейти до фінальної стадії війни. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Допоможе зберегти життя нашим воїнам

За його словами, ракети з дальністю більше ніж 150 кілометрів – це вкрай важливий інструмент, який вирішує 3 ключових завдання:

суттєво пришвидшує фінал війни на умовах України; суттєво зменшує боєздатність Росії на дуже великий відсоток. Дозволить знищувати стратегічні склади та штаби; суттєво мінімізує наші втрати.

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"Якщо ми хочемо перейти до фіналу війни на умовах України, то нам потрібні далекобійні ракети. Для мене не існує інших умов. Будь-які інші пропозиції, навіть частково компромісні, сьогодні означатимуть перенесення війни на наступний етап. Це дасть Росії час на роботу над помилками й вона стане підготовленішою. Тобто, сьогодні історичний момент, коли можна поставити крапку в такому типі російської державності", – заявив Подоляк.

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