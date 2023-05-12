Далекобійна зброя допоможе Україні перейти до фінальної стадії війни. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
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Допоможе зберегти життя нашим воїнам
За його словами, ракети з дальністю більше ніж 150 кілометрів – це вкрай важливий інструмент, який вирішує 3 ключових завдання:
- суттєво пришвидшує фінал війни на умовах України;
- суттєво зменшує боєздатність Росії на дуже великий відсоток. Дозволить знищувати стратегічні склади та штаби;
- суттєво мінімізує наші втрати.
Михайло Подоляк про далекобійну зброю в ЗСУ: дивитись відео
"Якщо ми хочемо перейти до фіналу війни на умовах України, то нам потрібні далекобійні ракети. Для мене не існує інших умов. Будь-які інші пропозиції, навіть частково компромісні, сьогодні означатимуть перенесення війни на наступний етап. Це дасть Росії час на роботу над помилками й вона стане підготовленішою. Тобто, сьогодні історичний момент, коли можна поставити крапку в такому типі російської державності", – заявив Подоляк.
Україна отримує Storm Shadow: головне
- 11 травня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна отримала далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.
- Ця зброя надасть Україні нові можливості для підготовки контрнаступу. Ракети мають різну модифікацію із дальністю польоту від 290 до 560 кілометрів. Яку саме модифікацію отримала Україна – наразі не відомо. У Повітряних силах ЗСУ інформацію ще не коментували.
- Військові експерти вважають, що Кримський міст, а також склади логістики та зброї на окупованих територіях стануть головною ціллю для цих ракет.