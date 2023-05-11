Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, подобная ракета позволит нарушить систему логистики российских войск на территории временно оккупированного Крыма.

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Ракеты уже у нас

Он отметил, что после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, когда он официально объявил, что Великобритания вместо США предоставит Украине ракеты большой дальности, информация об их передаче Украине не стала сюрпризом.

"Я думаю, что цель номер 1 для этих ракет – Крымский мост. У нее дальность на базовом двигателе 500 километров, а с дополнительными баками – до 1000 километров", – подчеркнул Жданов.

Олег Жданов о ракетах Storm Shadow: смотреть видео

Военный эксперт добавил, что Крыму нужно вернуть статус полуострова – разрушить мост, а затем методично сносить военные объекты на полуострове, пока россияне не выбросят белое знамя.

К слову, одна из задач Гвардии наступления на базе Национальной гвардии Украины зачистка территорий от оккупантов,

– подчеркнул Жданов.

Украина получила ракеты Storm Shadow