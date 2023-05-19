Сразу после взрывов российские захватчики заявили о "диверсии". Британская разведка рассказала, что сошедший с рельсов под Севастополем поезд заблокировал единственный железнодорожный путь в порт Севастополя, где базируется Черноморский флот России.
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Как взрывы на железной дороге повлияли на российский Черноморский флот
Россия будет действовать, чтобы быстро починить линию, но инцидент сорвет поставки, возможно, в том числе и вооружения, такого как крылатые ракеты "Калибр", в Черноморский флот России,
– заявило британское Минобороны.
Более того, разведка Великобритании объяснила, что любые диверсии в этой чувствительной зоне еще больше усилят обеспокоенность Кремля относительно его способности защитить другую ключевую инфраструктуру полуострова.
"Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в содействии войны России в Украине", – объяснила британская разведка.
В Крыму снова заметили беспилотник
В российских телеграм-каналах написали, что в ночь на 19 мая неизвестный беспилотник якобы упал на железнодорожном пути в Крыму. По данным пропагандистов, он оборвал контактные провода.
Беспилотник упал в ночь на 19 мая возле станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма. Само железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить,
– заявили пропагандисты.
По их данным, там якобы есть множество обломков и работали взрывотехники.
Так называемый российский "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы ночью силы российского ПВО "сбили четыре беспилотника". Пострадавших и разрушений, по его словам, вроде бы нет.
По данным телеграм-каналов, один дрон якобы залетел в Джанкойский район ориентировочно в 3:00 19 мая. Его целью якобы была железная дорога. Однако, так ли это на самом деле, по состоянию на утро 19 мая неизвестно.
Что произошло на железной дороге в Крыму накануне
- Утром 18 мая во временно оккупированном Крыму на железной дороге раздались взрывы. В частности, в селе Чистенькое неподалеку от Бахчисарая.
- Российская оккупационная так называемая "власть" заявила, что из-за инцидента приостановили движение поезда Симферополь – Севастополь. Жителей перевозили на автобусах.
- Враги сразу якобы определили "причину" взрывов – это "посторонние лица, вмешавшиеся в работу железнодорожного транспорта".
- Украинская разведка заявила, что такое явление в Крыму является "совершенно естественным". Более того, подобные случаи там могут повторяться, пока полуостров не будет освобожден.
- В разведке также отметили, что, вероятно, по путям провозят также оружие, боекомплект, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и наших защитников.