Сразу после взрывов российские захватчики заявили о "диверсии". Британская разведка рассказала, что сошедший с рельсов под Севастополем поезд заблокировал единственный железнодорожный путь в порт Севастополя, где базируется Черноморский флот России.

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Как взрывы на железной дороге повлияли на российский Черноморский флот

Россия будет действовать, чтобы быстро починить линию, но инцидент сорвет поставки, возможно, в том числе и вооружения, такого как крылатые ракеты "Калибр", в Черноморский флот России,

– заявило британское Минобороны.

Более того, разведка Великобритании объяснила, что любые диверсии в этой чувствительной зоне еще больше усилят обеспокоенность Кремля относительно его способности защитить другую ключевую инфраструктуру полуострова.

"Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в содействии войны России в Украине", – объяснила британская разведка.

В Крыму снова заметили беспилотник

В российских телеграм-каналах написали, что в ночь на 19 мая неизвестный беспилотник якобы упал на железнодорожном пути в Крыму. По данным пропагандистов, он оборвал контактные провода.

Беспилотник упал в ночь на 19 мая возле станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма. Само железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить,

– заявили пропагандисты.

По их данным, там якобы есть множество обломков и работали взрывотехники.

Так называемый российский "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы ночью силы российского ПВО "сбили четыре беспилотника". Пострадавших и разрушений, по его словам, вроде бы нет.

По данным телеграм-каналов, один дрон якобы залетел в Джанкойский район ориентировочно в 3:00 19 мая. Его целью якобы была железная дорога. Однако, так ли это на самом деле, по состоянию на утро 19 мая неизвестно.

Что произошло на железной дороге в Крыму накануне