Відразу після вибухів російські загарбники заявили про "диверсію". Британська розвідка розповіла, що поїзд, який зійшов з рейок під Севастополем, заблокував єдину залізничну колію до порту Севастополя, де базується Чорноморський флот Росії.

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Як вибухи на залізниці вплинули на російський Чорноморський флот

Росія діятиме, аби швидко полагодити лінію, але інцидент зірве постачання, можливо, в тому числі й озброєння, такого як крилаті ракети "Калібр", до Чорноморського флоту Росії,

– заявило британське Міноборони.

Ба більше, розвідка Великої Британії пояснила, що будь-які диверсії у цій чутливій зоні ще більше посилять стурбованість Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру півострова.

"Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у сприянні війни Росії в Україні", – пояснила британська розвідка.

У Криму знову помітили безпілотник

У російських телеграм-каналах написали, що у ніч проти 19 травня невідомий безпілотник буцімто упав на залізничній колії в Криму. За даними пропагандистів, він обірвав контактні дроти.

Безпілотник упав у ніч на 19 травня неподалік станції Солоне Озеро у Джанкойському районі Криму. Саме залізничне полотно пошкоджено не було, проте рух поїздів довелося призупинити,

– заявили пропагандисти.

За їхніми даними, там нібито є безліч уламків та працювали вибухотехніки.

Так званий російський "глава" окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що нібито вночі сили російської ППО "збили чотири безпілотники". Постраждалих та руйнувань, за його словами, нібито немає.

За даними телеграм-каналів, один дрон нібито залетів до Джанкойського району орієнтовно о 3:00 19 травня. Його метою нібито була залізниця. Проте, чи так це насправді, станом на ранок 19 травня – не відомо.

Що відбулось на залізниці в Криму напередодні