Вибух свідчить про те, що в Криму працюють партизани та виконують завдання зі знищення військової техніки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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2/3 військового постачання йде через залізницю

За його словами, підрив на колії здатен затримати постачання ворога на відносно короткий термін часу: на кілька годин, максимум днів, поки не відновлять колію та піднімуть вагони, що зійшли з рейок.

Світан заявив, що залізниця відіграє важливу роль для постачання військової амуніції та зброї для російської армії. В окупантів для цього є два логістичних хаби: Джанкой та Луганськ.

Роман Світан про вибухи в Криму: дивитись відео

"Військове постачання йде по Кримському мосту, а в Джанкої перерозподіляється на три сторони: на північ до Мелітополя, на північний захід до Херсонщини й на південний захід до Севастополя. Тому, це точно було не зерно, а військова амуніція. Це було бойове завдання", – зазначив військовий експерт.

Він також розповів, що 2/3 військового маршруту росіян йде через Ростов та Таганрог на Маріуполь, звідки скеровується на три напрямки: Волноваха, Мелітополь та Пологи. А третина досі йде через Кримський міст, тому знищення цього мосту є основним завданням для наших Збройних Сил України, щоб не допустити постачання для російського угрупування на окупованих територіях.

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