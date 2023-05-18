Взрыв свидетельствует о том, что в Крыму работают партизаны и выполняют задачи по уничтожению военной техники. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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2/3 военного снабжения идет через железную дорогу

По его словам, подрыв на железнодорожном пути способен задержать поставки врага на относительно короткий срок: на несколько часов, максимум дней, пока не восстановят колею и поднимут сошедшие с рельсов вагоны.

Свитан заявил, что железная дорога играет важную роль в поставке военной амуниции и оружия для российской армии. У оккупантов для этого есть два логистических хаба: Джанкой и Луганск.

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"Военное снабжение идет по Крымскому мосту, а в Джанкое перераспределяется на три стороны: на север в Мелитополь, на северо-запад в Херсонскую область и на юго-запад в Севастополь. Поэтому, это точно было не зерно, а военная амуниция. Это была боевая задача", – отметил военный эксперт.

Он также рассказал, что 2/3 военного маршрута россиян идет через Ростов и Таганрог на Мариуполь, откуда направляется на три направления: Волноваха, Мелитополь и Пологи. А треть по-прежнему идет через Крымский мост, поэтому уничтожение этого моста является основной задачей для наших Вооруженных Сил Украины, чтобы не допустить поставок для российской группировки на оккупированных территориях.

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