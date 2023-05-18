О взрывах пишет и ряд местных телеграм-каналов, информирует 24 Канал. А вот российские чиновники отмалчиваются. Комментировать хлопки на оккупированном полуострове не любят. Тем более что сегодня у Бахчисарая уже была диверсия.

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Очевидцы очень напуганы, буквально засыпали сети вопросами, что это за громкие звуки.

"Похоже на атаку беспилотника на город, очень громко в разных районах";

"Слышны взрывы в центре города. Хотелось бы знать, что это?";

"Уже 14-й по счету звук".

Также в сети допустили, что это может быть атака беспилотников. Так что, очевидно, это не учения, как впоследствии сообщила так называемая оккупационная власть.



В Севастополе слышны громкие взрывы / Скриншот из телеграм-канала

Оккупанты врут об учениях

Представители так называемых оккупационных властей Крыма похоже решили не просто скрывать правду от населения, там их решили откровенно обманывать. Ведь 14 звуков взрывов, о которых не было предупреждено заранее, пытаются оправдать учениями.

Громкие звуки в городе – это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, включающих проведение учебных стрельб,

– заверили оккупанты.

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