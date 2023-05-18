О взрывах пишет и ряд местных телеграм-каналов, информирует 24 Канал. А вот российские чиновники отмалчиваются. Комментировать хлопки на оккупированном полуострове не любят. Тем более что сегодня у Бахчисарая уже была диверсия.
К теме Пока там террористы – покоя не будет, – в ГУР прокомментировали подрыв железной дороги в Крыму
Очевидцы очень напуганы, буквально засыпали сети вопросами, что это за громкие звуки.
- "Похоже на атаку беспилотника на город, очень громко в разных районах";
- "Слышны взрывы в центре города. Хотелось бы знать, что это?";
- "Уже 14-й по счету звук".
Также в сети допустили, что это может быть атака беспилотников. Так что, очевидно, это не учения, как впоследствии сообщила так называемая оккупационная власть.
В Севастополе слышны громкие взрывы / Скриншот из телеграм-канала
Оккупанты врут об учениях
Представители так называемых оккупационных властей Крыма похоже решили не просто скрывать правду от населения, там их решили откровенно обманывать. Ведь 14 звуков взрывов, о которых не было предупреждено заранее, пытаются оправдать учениями.
Громкие звуки в городе – это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, включающих проведение учебных стрельб,
– заверили оккупанты.
Что происходит в Севастополе: последние новости
- Лишь на днях партизанское движение "Атеш" показало свою главную базу в Крыму. Там намекнули, что таков весь Севастополь и сбежать российским захватчикам не удастся. Потому что агенты уже "ведут" каждого из них.
- Сегодня в Крыму, возле Бахчисарая, произошла диверсия – неизвестные взорвали железнодорожное полотно.
- В ГУР МО уже отреагировали, подчеркнув, что пока россияне будут оставаться в Крыму, подобные инциденты будут случаться часто.
- Также в разведке отметили, что именно по этой железной дороге россияне перевозили оружие, которое отправляли на войну в Украину.