Про вибухи пишуть й низка місцевих телеграм-каналів, інформує 24 Канал. А ось російські чиновники відмовчуються. Коментувати бавовну на окупованому півострові не люблять. Тим більше, що сьогодні біля Бахчисараю уже була диверсія.

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Очевидці вочевидь дуже налякані, буквально засипали мережі запитаннями, що це за гучні звуки.

"Схоже на атаку безпілотника на місто, дуже гучно в різних районах";

"Чутно вибухи в центрі міста. Хотілося б знати, що це?";

"Вже 14-й по рахунку звук".

Також у мережі припустили, що це може бути атака безпілотників. Тож, очевидно, це таки не навчання, як згодом повідомила так звана окупаційна влада.



В Севастополі чути гучні вибухи / Скриншот з телеграм-каналу

Окупанти брешуть про навчання

Представники так званої окупаційної влади Криму схоже, що вирішили не просто приховувати правду від населення, там їх вирішили відверто дурити. Адже 14 звуків вибухів, про які не було попереджено заздалегідь, намагаються виправдати навчаннями.

Гучні звуки в місті – це флот проводить на Північному молу тренування розрахунків Протипідводно-диверсійне забезпечення, що включають проведення навчальних стрільб,

– запевнили окупанти.

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