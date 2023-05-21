Во время брифинга в Японии 21 мая журналисты спросили Зеленского, когда же начнется контрнаступление Украины. Он еще раз подчеркнул, что не может сказать дату. Об этом пишет 24 Канал.

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Враг сразу почувствует, когда будет контрнаступление

Зеленский извинился перед журналистами, что на такие вопросы "когда будет контрнаступление?" Киев может отвечать пока что очень обще. Ведь было бы глупо предупреждать врага о своих планах. Однако он пообещал, что Россия обязательно почувствует, когда будет контрнаступление.

Россия почувствует, когда будет контрнаступление,

– сказал Зеленский.

Подчеркиваем! В Минобороны Украины призывают соблюдать режим тишины во время контрнаступления. Любая информация может помочь врагу и стоить жизнь нашим защитникам.

Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ